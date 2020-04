NFL: Von Miller koronasmittet

NTB Sport

Linebacker Von Miller (31) er regnet som en av NFLs største stjerner etter ni år i det amerikanske fotballsirkuset.

Han sa til KUSA-TV i Denver at han bestemte seg for å teste seg da en lei hoste ikke gikk over ved bruk av inhalatoren han bruker mot astma.

– Jeg har det bra og føler meg ikke syk, sa Miller.

Millers agent sier at Miller bestemte seg for å fortelle offentligheten om koronasmitten for å understreke alvoret.

– Von har bestemt seg for å dele sin diagnose med offentligheten for å få alle til å forstå hvor alvorlig det er og at sykdommen ikke bare rammer gamle mennesker, sier agent Joby Branion til AP.

