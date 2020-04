De Bruyne har vært syk: – Vet ikke om det var korona

NTB Sport

– Jeg føler meg fin igjen nå. Familien min har vært syk i to uker, så det har vært litt opp og ned for oss, men nå er vi alle friske. Vi vet ikke om vi har hatt viruset eller ikke, sier belgieren til Sky Sports.

Premier League er satt på vent på ubestemt tid som følge av viruspandemien, og lørdag passerer man 40 dager uten kamper, men det er fortsatt håp om at sesongen skal fullføres. De Bruyne sier at han prøver å holde seg i form hjemme.

– De to første ukene var rare, for da visste jeg ikke hva som foregikk. Så fikk jeg tak i en tredemølle. Jeg har også fått svømt litt, for jeg er heldig nok til å ha et basseng hjemme, sier han.

– Nå løper jeg for det meste, men jeg kan variere litt mellom det og svømming. Og så sender klubben et program med øvelser de vil jeg skal gjøre. Jeg gjør en del av det, men jeg er ikke typen som sitter i timevis i et treningsstudio. Det er kjedelig å trene alene, men når jeg løper så kan jeg iallfall høre på en podkast eller noe mens jeg gjør det.

