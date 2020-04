Arsenal-spillerne godtok lønnskutt på 12,5 prosent

NTB Sport

Det melder flere britiske medier fredag, deriblant The Times. Spillerne godtok kutt selv om spillerforeningen PFA frarådet dem å akseptere det, men de er til gjengjeld lovet betydelige bonuser for å kvalifisere seg til mesterligaen eller vinne en av europacupturneringene.

Spillerne stemte mot forslaget forrige uke, men skal ha blitt overtalt at trener Mikel Arteta. Trolig hjalp det at klubbledelsen i Arsenal onsdag godtok å kutte over en tredel av sin lønn det neste året.

Premier League oppfordret opprinnelig sine klubber til å innføre lønnskutt på 30 prosent, men forslaget ble droppet etter å ha møtt kraftig motbør fra PFA. I stedet ble klubbene oppfordret til å forhandle med sine spillere. Arsenal er første klubb der det er oppnådd enighet om redusert lønn.

Arsenal meldte tidligere i uken at billettkjøperne vil få tilbakebetaling om resten av sesongen avlyses eller spilles for tomme tribuner, som i øyeblikket virker som de eneste realistiske alternativer. Både sesong- og enkeltbilletter til Arsenals kamper er blant de dyreste i Premier League, som gjør at London-klubben må betale tilbake mer enn de fleste av sine rivaler.

Laget var på 9.-plass i Premier League da sesongen ble stoppet i mars, åtte poeng fra mesterligaplass og med ti kamper igjen å spille.

