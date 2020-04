Lønnskutt for Rosenborg-spillerne

NTB Sport

Ifølge Adresseavisen gjelder lønnskuttet i første omgang ut mai.

RBKs spillere har vært spart økonomisk til nå under koronakrisen. De har ikke vært permittert, i motsetning til 39 andre ansatte som har vært helt eller delvis permittert siden i midten av mars.

Med stans i Eliteserien til minimum 15. juni, ble det verre å skjerme spillerne helt fra de økonomiske konsekvensene som koronaepidemien har ført til.

– For oss, som så mange andre, blir dette et krevende år økonomisk. Men vi jobber hardt for å få klubben gjennom denne krisen på best mulig måte, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Kuttene gjelder også ledergruppen som har jobbet for fullt til nå gjennom krisen.

