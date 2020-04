Uefa straffer politi-dyttende Solbakken-elev

NTB Sport

Hendelsen skal ha funnet sted under en europaligakamp borte mot den skotske mesterlaget i februar da FCK tok ledelsen 2-1. I feiringen løp Santos, målscorer Pepe Biel og resten av FCK-laget ut mot de tilreisende danske supporterne.

På sidelinjen ble de imidlertid stanset av skotske vakter på Celtic Park. I etterkant skal det ha oppstått tumulter, og TV-bildene viser blant annet at Santos dytter til en av politimennene.

Nå har Det europeiske fotballforbundet (Uefa) bestemt at 27-åringen må stå over tre kamper i Europa for episoden. FC København skriver på sin hjemmeside at de mener straffen er for hard, når alle omstendigheter i sammenstøtet tas med i betraktning.

– Derfor har vi bedt Uefa om en skriftlig begrunnelse for straffen slik at vi kan vurdere om vi skal anke kjennelsen, opplyser den danske hovedstadsklubben.

FC København vant kampen 3-1 og tok seg videre til åttedelsfinalen i turneringen.

