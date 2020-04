Tottenham-legende utskrevet fra sykehus

NTB Sport

80 år gamle Greaves, som er Tottenhams mestscorende spiller gjennom tidene, ble rammet av et alvorlig hjerneslag i 2015 og har siden vært avhengig av rullestol.

I forrige uke opplyste hans tidligere klubb at Greaves var innlagt på sykehus, men at det verken skulle dreie seg om et nytt hjerneslag eller mistanke om koronavirus-sykdom.

Nå er legendens tilstand bedre.

– Vi er glade for å la dere få vite at Jimmy nå er hjemme igjen og henter seg inn sammen med sin kone Irene, heter det i en melding på fotballprofilens egen Facebook-side onsdag.

– Han har vært svært syk, men vi håper han klarer seg bra i tiden som kommer, lyder uttalelsen videre.

Greaves scoret 266 ganger for Tottenham og 44 ganger for England i karrieren. Han bidro i 1966 til at England ble verdensmester i fotball.

