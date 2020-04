Ny Tour de France-start blir 29. august, hektisk høst for sykkelstjernene

NTB Sport

Det fremgår av en kunngjøring på sykkelrittets egne nettsider onsdag.

Tour de France måtte utsettes som følge av tiltakene rundt koronaepidemien. Nå har rittet fått sin nye plass på kalenderen.

Starten går i Nice 29. august, og rittet vil følge den planlagte og oppsatte ruten med målgang i Paris 20. september. Både Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), lokale myndigheter, lag og ryttere skal ha vært konsultert i prosessen som ledet fram til beslutningen som nå foreligger.

«Å avvikle dette arrangementet under de best mulige forholdene anses som essensielt tatt i betraktning den sentrale posisjonen det har i sykkelsportens økonomi og markedsføring, særlig for lagene som nyter godt av synligheten denne anledningen gir», heter det i en uttalelse fra UCI.

Mange scenarioer

Tour de France skulle etter den opprinnelige planen blitt avviklet fra 27. juni til 19. juli, men under president Emmanuel Macrons tale til det franske folket mandag kveld ble det klart at arrangementet måtte utsettes. Han sa at større arrangementer med publikum ikke kan avholdes før tidligst i midten av juli.

I diskusjonen som har pågått de siste ukene har et mulig scenario vært å gjennomføre rittet uten tilskuere på de opprinnelige datoene. Det avviste imidlertid Tour de France-direktør Christian Prudhomme i starten av april at var aktuelt.

Det internasjonale sykkelforbundet opplyser onsdag at det som følge av viruspandemien tidligst blir åpnet for å gjennomføre World Tour-ritt 1. august. Andre mindre ritt kan det bli åpnet for en måned tidligere.

Samtidig opplyser UCI at det legges opp til at Giro d'Italia avvikles etter Tour de France, og at Vueltaen følger deretter. Bestemte datoer for de to sistnevnte rittene foreligger inntil videre ikke.

UCI har tidligere sagt at det jobbes kontinuerlig med en alternativ terminliste for 2020-sesongen. Det har også vært understreket at de tre Grand Tour-rittene samt sykkelsportens såkalte monumenter prioriteres i det arbeidet.

Tett kalender

I onsdagens uttalelse fra Det internasjonale sykkelforbundet fremgår det videre at høstens landeveis-VM i sveitsiske Aigle-Martigny ikke flyttes på.

Mesterskapet skal i utgangspunktet avvikles i perioden 20. til 27. september. Det starter med andre ord samme dag som Tour de France avsluttes i sentrum av Paris.

Helgen 22. og 23. august er videre satt av til gjennomføring av nasjonale mesterskap.

UCI opplyser også at man sikter seg inn på å avvikle prestisjetunge endagersritt som Milano-Sanremo, Flandern rundt, Paris-Roubaix og Liege-Bastogne-Liège i løpet av høsten.

Tour de France har vært gjennomført hvert eneste år i fredstid siden 1903. Colombianske Egan Bernal vant rittet i fjor.

