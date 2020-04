Norsk Iditarod-vinner er fortsatt koronafast i Alaska

NTB Sport

18. mars ble 47-åringen tredje nordmann som vant verdens mest prestisjetunge og krevende hundesledeløp, Iditarod.

Fortsatt venter kone, fem barn og ikke mindre enn 35 hunder på at han skal komme hjem til Nord-Torpa, skriver NRK. Og ventetiden kan fortsatt bli lang. Det kan hende sommer blir til høst før de ses igjen ansikt til ansikt.

– Det er helt umulig med vanlige flyselskaper nå. Cargo er stengt for levende dyr, og jeg har fått beskjed om at de tviler på at det åpnes opp før etter sommeren, sier Wærner.

– Slik det ser ut her i USA blir dette en meget langvarig prosess. Alt er stengt, og det er ikke lov til å reise unødvendig eller besøke andre, tilføyer han.

Siste potensielle fly hjem gikk mens 47-åringen fortsatt var ute i Iditarod-løypa.

