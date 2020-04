Klopp med rørende hilsen til Liverpool-fansen

NTB Sport

Onsdag er det 31 år siden den tragiske Hillsborough-tragedien der 96 Liverpool-supportere mistet livet.

I anledning markeringen av dagen har Liverpool-manager Klopp spilt inn en video der han gir sin støtte til etterlatte og overlevende etter tragedien.

– Planen var at vi skulle være sammen på Anfield i dag, men det er ikke mulig. Det vi kan sørge for er at vi er i hverandres tanker. Og tro meg: Dere er i våre tanker, sier tyskeren.

– Vi sender dere vår kjærlighet. You’ll never walk alone, avslutter Klopp i videoen.

Ulykken skjedde i forbindelse med Liverpools semifinale mot Nottingham Forest på Hillsborough i FA-cupen 15. april 1989. Tragedien er den verste i britisk fotballhistorie.

