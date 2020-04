Fotballen kan rulle i Sverige allerede i midten av mai, cuprunder blir starten

NTB Sport

AIKs direktør Björn Wesström sier til Sveriges Radio at klubben jobber som om det blir kamper om en snau måned.

– I svensk fotball har man blitt enige om at vi skal få Allsvenskan i gang i juni. Som en konsekvens av det, må vi spille kvart- og semi- og finale i cupen før serien drar i gang. Da er vi et sted i midten av mai. Det er det vi forbereder oss for, sier Wesström.

Sverige har valgt en annen tilnærming til viruspandemien enn norge. Det gjør også at svenske fotballklubber i stor grad har trent som normalt de siste ukene. I Norge er det åpnet bare for trening i mindre grupper.

Det er over 20 norske spillere i svensk toppfotball. Alexander Søderlund er en av disse. Han spiller i Häcken i Göteborg.

Klubben hans skal ha treningskamp lørdag denne uka.

– Vi trener som normalt, og dagene er ok. Det er altså ikke som hjemme. Dette er jo noe myndighetene her har bestemt. Da må vi jo bare følge det. Men det er jo litt rart at mine kompiser i Norge ikke får trene sammen, mens vi gjør det her. Så lenge vi følger helsemyndighetenes råd, så får det være greit, sa Søderlund til NTB tirsdag.

Hans klubb er klar for kvartfinale i cupen og skal møte Elfsborg. Kampen skulle opprinnelig vært spilt i mars.

(©NTB)