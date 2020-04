Fotball: – Asiatisk mesterliga spilles ferdig i år

NTB Sport

Generalsekretær Windsor John sier til nyhetsbyrået AFP at han er sikker på at både den asiatiske utgaven av mesterligaen og AFC Cup vil bli fullført i år.

I begge turneringene deltar lag fra hele Asia, Sentral-Asia og Midtøsten. I første omgang er turneringene satt på vent fram til slutten av juni.

– Begge vil bli spilt i år. Vi har fortsatt tid, sa John til nyhetsbyrået, og la til at nye datoer for turneringene kan bli kjent allerede i slutten av denne måneden.

Han utelukker ikke at kampene må spilles for tomme tribuner, men sier at det asiatiske fotballforbundet er fast bestemt på at turneringene skal spilles ferdig – av sportslige årsaker og kommersielle forpliktelser.

Både mesterligaen og AFC Cup ble stanset i mars på grunn av pandemien. Finalene i turneringene skal etter planen finne sted i november.

