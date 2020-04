Arsenal lover alle ansatte full lønn ut sesongen

NTB Sport

I et skriv til fansen onsdag skriver klubben at før ting vender tilbake til det normale vil mye bære preg av usikkerhet, både for klubben og supporterne.

Likevel garanteres alle på lønningslista full lønn ut mai måned. Det betyr blant annet at de som kun jobber under London-klubbens hjemmekamper får betalt som planlagt, til tross for at kampene er utsatt. Skulle kampene settes opp på et senere tidspunkt, vil de ansatte få betalt for dette i tillegg.

Det er allerede kjent at klubbens toppledelse har sagt fra seg en tredel av sin lønn de neste 12 månedene – og i skrivet til fansen står det at klubben ikke har noen intensjon om å redusere arbeidsstokken.

Flere klubber i Premier League har permittert ansatte, mens andre har trukket tilbake permitteringsvarslene etter kritikk. Bournemouth, Tottenham og Liverpool har alle snudd etter ha fått saftig kritikk for å ha permittert ansatte utenfor spillertroppen.

