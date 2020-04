Kontrabeskjed for Ødegaard og co.

NTB Sport

Det skriver både Mundo Deportivo og lokalavisen El Diario Vasco.

Lørdag ble det kjent at Real-trener Imanol Alguacil hadde gitt spillerne beskjed om at han ville ha dem tilbake på treningsfeltet like etter påske. Men dette godtas tilsynelatende ikke av idrettsrådet CSD, som er et selvstyrende regjeringsorgan.

Ifølge Mundo Deportivo har CSD ikke kommet med noen offisiell uttalelse i saken, men idrettsrådets presseansvarlige, Jose Luis Benayas, skriver følgende på Twitter om Real Sociedads planer om å returnere til treningsfeltet:

– Jeg anbefaler dere å lese betingelsene for unntakstilstand. Les hele, inkludert tilleggsbestemmelser.

Benayas viser angivelig til en kongelig resolusjon som nekter spillerne tilgang til idrettsanlegg når landet er i unntakstilstand. Samtidig har Real Sociedad tillatelse fra det baskiske politiet, Ertzaintza, til å benytte treningsfeltet.

Dette betyr trolig at Ødegaard og lagkameratene ikke kan trene sammen, men Real Sociedad planlegger å la spillerne kunne trene individuelt på treningsfeltet. Det vil ikke være gruppeøvelser, ingen ball og inge trenere, og de enkelte spillerne vil være der på forskjellige tidspunkter, ifølge El Diario Vasco.

Alguacil skal ha gitt spillerne en liste over øvelser samt regler for hvordan de skal unngå smittefare.

I Spania har folk vært ilagt tilnærmet portforbud i fire uker, og landet er blant de hardest rammede av koronapandemien som herjer i store deler av verden.

(©NTB)