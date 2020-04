West Ham-spillerne godtar lønnskutt

NTB Sport

London-klubben følger dermed etter Southampton som kunngjorde et lønnskutt torsdag.

West Ham-spillerne har takket ja til lavere lønn mens Premier League-sesongen er utsatt. Hvor mye spillergruppen går ned i lønn, er ikke offentlig kjent.

– Som spillere har vi vært i en konstant dialog med klubben siden covid-19-situasjonen oppsto. Jeg er stolt over at hele laget har et sterkt ønske om å bidra til å støtte andre gjennom denne situasjonen, sier kaptein Mark Noble til klubbens nettsted.

Manager David Moyes har godtatt et lønnskutt på 30 prosent.

– Jeg vil rette en stor takk til David Moyes og trenerapparatet hans, kaptein Mark Noble og vår fantastiske spillergruppe for engasjementet og besluttsomheten de har vist for å tilby deres hjelp og støtte, sier klubbens nestleder Karren Brady.

Tiltakene medfører at samtlige ansatte i klubben fortsatt kan få full lønn.

Premier League er foreløpig utsatt til 30. april. Britiske medier skriver at det skal være lite håp om å kunne fullføre sesongen med publikum på tribunene.

