Haukeland klar for svensk toppklubb

NTB Sport

Haukeland gjør dermed retur til Sverige etter to sesonger i Finland, der han først spilte for TPS. Fredrikstadmannen har tidligere spilt for både Timrå og Leksand, og han spilte også juniorhockey i Björklöven før han slo igjennom på seniornivå i Stjernen.

De siste tre årene har Haukeland vært med i den norske VM-troppen, og han var førstekeeper i fjorårets mesterskap i Slovakia. 25-åringen ser fram til et nytt Sverige-eventyr i karrieren.

– Jeg har bare hørt bra ting om Karlstad og Färjestad. Det er jo en av toppklubbene i Europa, og jeg håper å kunne fortsette utviklingen min når vi setter i gang igjen, sier han til Karlstad-klubbens nettsted.

Koronapause

På nåværende tidspunkt er det nemlig uavklart når det kan spilles ishockey som følge av koronaviruspandemien. 2019/20-sesongen ble stanset i mars, og Haukeland har hatt kjedelige dager siden.

– Vi får stort sett ikke gå ut, så det begynner å bli veldig tregt. Det skal bli deilig å reise til Karlstad på tirsdag og se noe annet enn leiligheten min her i Fredrikstad, sier han.

Haukeland spilte hele 50 kamper for KooKoo i sesongen som gikk, og han hadde en redningsprosent på 91,4.

Färjestad endte på 2.-plass i grunnserien i svensk hockey i år.

