Ammann uttaler seg svært offensivt i en pressemelding fra det sveitsiske hopplaget, der han bekrefter at han satser videre mot sitt sjuende OL.

– Jeg er overbevist om at jeg kan få glimrende resultater igjen, sier han.

Sveitseren har ikke vunnet et verdenscuprenn siden november 2014. Hans forrige besøk på seierspallen kom for to år siden. Men i OL-sammenheng er han blant tidenes største. Ammann vant både i storbakken og normalbakken i Salt Lake City i 2002 og kopierte bragden i 2010.

