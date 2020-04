Transfermarkt: Premier League-spillerne verd 20 milliarder kroner mindre enn før

NTB Sport

Premier League frykter å måtte betale tilbake 10 milliarder kroner i TV-rettighetspenger dersom sesongen ikke kan fullføres, og reduserte billett- og kampinntekter kan gjøre at klubbene taper 14 milliarder kroner til sammen. Men summen blekner ifølge det anerkjente nettstedet mot verdifallet spillerne har hatt på overgangsmarkedet.

Transfermarkt anslår at spillere født i 1998 eller senere har mistet 10 prosent av sin verdi, eldre spillere 20 prosent. For de 20 Premier League-klubbene utgjør dette et verdifall på 20,6 milliarder kroner.

På verdensbasis anslås verdifallet i fotballspilleres overgangsverdi til over 100 milliarder kroner.

– Børskursene har kollapset, mange klubber risikerer konkurs, og overgangsaktivitet har stoppet opp for de fleste klubber på grunn av all usikkerheten. Kuttene reflekterer den ekstraordinære situasjonen vi er i, og vi kan ikke utelukke at ytterligere kutt blir nødvendige, sier nettstedets grunnlegger Matthias Seidel.

Tror på prisfall

Transfermarkt har gjennomført spørreundersøkelser blant eksperter og ansatte i fotballindustrien, og over 70 prosent i begge grupper mener at viruspandemien vil føre til et betydelig fall i overgangsprisene. Nesten halvparten av ekspertene tror fallet vil bli mellom 20 og 30 prosent.

Blant de over 300 ansatte i fotballindustrien som ble spurt, tror 80 prosent at fallet blir på minst 10 prosent, og en av tre at det blir på over 20 prosent.

Manchester Citys spillerstall har ifølge nettstedets anslag det største verdifall av noen klubb, ned 250 millioner euro (2,8 milliarder kroner) til 1,02 milliarder euro (11,4 milliarder kroner). Nesten alle klubbens mest verdifulle spillere er født før 1998.

United-krakk

Raheem Sterling vurderes av Transfermarkt fortsatt som den mest verdifulle spilleren i Premier League, og den tredje mest verdifulle uansett liga. Prisen hans barberes 20 prosent fra 1,83 til 1,46 milliarder kroner. Kevin De Bruyne, Harry Kane, Mohamed Salah og Sadio Mané verdsettes alle til 1,37 milliarder.

Liverpool-stallen har det nest høyeste verdifallet, på 2,5 milliarder kroner. Ole Gunnar Solskjærs stall i Manchester United har det fjerde høyeste fallet i Premier League med 1,7 milliarder kroner til 7,4 milliarder.

Spilleren med klart høyeste markedsverdi er ifølge Transfermarkt Kylian Mbappé, som verdsettes til 180 millioner euro (vel 2 milliarder kroner). Paris Saint-Germain-stjernens verdi er redusert med bare 10 prosent grunnet hans unge alder.

Klubbkamerat Neymar verdsettes til samme pris som Sterling, men rangeres foran ham.

(©NTB)