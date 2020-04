Skotske fotballklubber stemmer over forslag om å avslutte sesongen, men eliteserien venter

NTB Sport

Klubbene i mesterskapsserien, 1. og 2. divisjon skal stemme ja eller nei til ligaens (SPFLs) forslag om å droppe resten av sesongen og rangere lagene etter oppnådde poeng delt på antall spilte kamper. I hver divisjon kreves det 75 prosent tilslutning for at forslaget skal vedtas.

Frist for stemmegivning er fredag 18.00 norsk tid, og utfallet blir ventelig offentliggjort rett over påske. Om forslaget vedtas, vil Dundee United vinne mesterskapsserien og rykke opp til eliteserien. En avgjørelse om å avslutte sesongen vil utløse bonusutbetalinger til klubbene, noe mange av dem har akutt behov for.

For eliteserien vil det iallfall ikke fattes noen avgjørelse før Uefa-styremøtet 23. april.

Komplisert

Det europeiske fotballforbundet har sterkt oppfordret alle europeiske toppserier til å spille sesongen ferdig og har truet med tap av europacupplasser om det ikke skjer.

– Situasjonen er svært komplisert for eliteserien, sier SPFL-direktør Neil Doncaster ifølge BBC.

– Alle er klar over Uefas oppfordring til den europeiske fotballfamilien om å jobbe sammen og løse problemene vi står overfor. Vi ønsker å arbeide med Uefa og finne en løsning.

Ligaens forslag om å avslutte sesongen kom etter at skotske myndigheter varslet at dagens strenge restriksjoner i kampen mot koronaviruset må ventes å fortsette i tre måneder framover.

Utfordrende

– Dette er den mest utfordrende situasjon skotsk fotball har stått overfor i manns minne, sier Doncaster.

Celtic, med Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi i stallen, topper tabellen 13 poeng foran toer Rangers med en kamp mer spilt. Hearts er sist, fire poeng bak nærmeste rival. De fleste lag har åtte kamper igjen å spille.

Mye tyder på at ligaen vil gå inn for å avslutte sesongen også i eliteserien dersom Uefa garanterer at det ikke koster Skottland europacupplassene.

SPFL har også varslet klubbene om at ligastrukturen kan bli endret før neste sesong.

(©NTB)