OL-ilden ikke lenger på utstilling i Japan

Det skjedde dagen etter at statsminister Shinzo Abe erklærte unntakstilstand i flere regioner på grunn av økt spredning av koronaviruset. Fukushima er ikke blant dem, men ilden er likevel fjernet for å unngå at folk stimler sammen for å se den.

OL-ilden ble tent i Olympia i Hellas 12. mars og kom til Japan noen dager før det ble besluttet å utsette Tokyo-lekene til neste år på grunn av viruspandemien. Den planlagte fakkelstafetten ble avlyst, men det ble bestemt at ilden skal bli i Japan til neste sommer.

Først var det meningen å la den brenne på offentlig sted som et symbol på verdens kamp mot pandemien.

– OL-ilden kan bli lyset i enden av en svært mørk tunnel for oss alle, sa IOC-president Thomas Bach.

Fukushima ble valgt som første utstillingssted fordi regionen i 2011 ble hardt rammet av et jordskjelv som utløste en tsunami og nedsmelting av atomkraftverk.

Nå ventes det at Tokyo-arrangøren vil oppbevare ilden på hemmelig sted inntil det igjen vurderes trygt å stille den ut.

