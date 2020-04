Friidretten fryser OL-kvalifiseringen til desember

NTB Sport

Avgjørelsen er tatt etter samtaler med utøverkommisjonen. Resultater oppnådd i konkurranser mellom 6. april og 30. november vil ikke kvalifisere utøveren til OL-deltakelse, men utøvere som allerede har greid OL-kravet etter at kvalifiseringsperioden åpnet i fjor vil fortsatt være kvalifisert.

De olympiske sommerlekene er på grunn av koronaviruset utsatt fra 2020 til 2021. Totalt blir kvalifiseringsperioden fire måneder lenger enn opprinnelig planlagt selv om den settes på vent i nesten åtte måneder.

Resultater oppnådd før 1. desember kan registreres som verdensrekorder, kontinentale eller nasjonale rekorder, men de vil ikke kvalifisere til OL eller telle på verdensrankingen.

Rettferdig

– Jeg er takknemlig for tilbakemeldingene fra utøverkommisjonen og styret, som mente at vi ved å sette kvalifiseringen på vent sørger for en mer rettferdig prosess ettersom det vil være ulik tilgang til konkurranser og internasjonal reisevirksomhet, sier World Athletics-president Sebastian Coe i en pressemelding.

Kvalifiseringsperioden avsluttes 29. juni neste år, bortsett fra maraton og 50 kilometer kappgang der siste kvalifiseringsdato er 31. mai 2021.

Permitteringer

World Athletics har for øvrig besluttet å permittere halvparten av de ansatte i hovedkvarteret. Alle vil få full lønn i permitteringsperioden. Myndighetene i Monaco, der forbundet holder til, bidrar med 70 prosent av lønnsutgiftene.

Permitteringen begrunnes med færre arbeidsoppgaver på grunn av stopp i konkurranseaktivitet.

