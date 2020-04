Bislett Games-sjef Hoen: – Ikke overraskende og åpenbart riktig

NTB Sport

Bislett Games-sjef Steinar Hoen sier til NTB at regjeringens beslutning var ventet etter signalene som kom fra Danmark mandag. Der sa statsminister Mette Fredriksen at alle store arrangementer fram til 31. august må avlyses.

– Store festivaler må regne med å bli avlyst til over sommeren. Det gjelder alt der det ikke er mulig å holde seg innenfor dagens tometersregel om avstand. Dette kom ikke overraskende og er helt sikkert riktig. Vi ser at smittevernreglene fungerer, og at det er helt åpenbart at vi skal fortsette med dem, sier Hoen til NTB.

Han sier at det blir telefonmøte onsdag om hva som skjer med årets Diamond League-stevner.

Samtlige Diamond League-stevner fram til 31. mai er allerede avlyst fra før av.

– Det er ikke slik at vi var helt uforberedt på at dette ville komme. Etter påske får vi svaret på hva som skjer med Bislett Games. Og ikke bare Bislett Games, men med hele Diamond League-sesongen.

