Van Avermaet vant hjemmeutgaven av Ronde van Vlaanderen

Flandern Rundt, som er ett av sykkelsportens fem såkalte monumenter, skulle egentlig vært avviklet for 104. gang søndag. Koronaviruset satte en stopper for det, men i stedet fikk arrangøren 13 profilerte ryttere til å delta i et virtuelt løp der de gjennom en datasimulering konkurrerte i de 32 siste kilometerne av ruten.

Blant annet skulle de over de to stigningene Oude-Kawaremont og Paterberg, og det var på den siste at Van Avermaet la konkurrentene bak seg. Belgieren kom i mål 20 sekunder foran Oliver Naesen og 21 foran Nicolas Roche.

Van Avermaet syklet inn til seier to dager etter at hans arbeidsgiver CCC meldte at alle rytternes lønninger er kraftig redusert for resten av sesongen og at de fleste andre ansatte er permittert.

– Pulsen min har ikke vært så høy på veldig lenge, sa Van Avermaet til Sporza.

For tungt

– Jeg er tilfreds med min prestasjon. Det er litt rart å delta i et sykkelritt hjemme i treningsrommet mitt, men jeg gjorde mitt beste.

Remco Evenepoel var regnet som favoritt og ledet tidlig, men han ble innhentet og forbikjørt. Ifølge cyclingnews.com ble han tatt på senga da Van Avermaet slo til.

– Jeg så ham tråkke til på Paterberg og trodde ikke helt på det, men han gjorde helt rett. Det ble for tungt for meg, sa han.

Håper på ekte ritt

Arrangøren av Ronde van Vlaanderen håper fortsatt å gjennomføre rittet på ordentlig senere i år.

– Målet er at rittet skal avvikles, det er alle enige om, men foreløpig blir det hypotetisk fordi vi ikke vet når krisen er over, sa Tomas van den Spiegel til TV-kanalen VRT.

I en situasjon hvor nesten all idrett er avlyst er virtuelle konkurranser blitt TV-underholdning. Van Avermaets seier ble TV-overført, og lørdag så om lag 5 millioner briter den virtuelle utgaven av hesteveddeløpsklassikeren Grand National. Det ga ITV en markedsandel på 30 prosent.

