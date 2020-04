Fotballsesongen i Belgia blir stanset – Brugge utpekes til seriemester

NTB Sport

Det opplyser den belgiske ligaforeningen Pro League på sine nettsider etter et møte med klubbene torsdag.

Avisen Het Laatste Nieuws skriver at det eneste som gjenstår før sesongen stoppes, er at generalforsamlingen i ligaen godkjenner styrets anbefaling 15. april. Det er som en formalitet å regne.

Ligastyret opplyser blant annet at den har vurdert det slik at det er usannsynlig å spille fotballkamper igjen før 30. juni.

– Styret har enstemmig besluttet at det ikke er ønskelig å fortsette ligaen etter 30. juni. Som følge av de nevnte elementene, har styret formulert et enstemmig råd til generalforsamlingen om ikke å gjenoppta sesongen 19/20 og å akseptere den nåværende stillingen i ligaen som endelig resultat, heter det i en pressemelding på den belgiske ligaens nettsted.

Styret har dessuten satt ned en arbeidsgruppe som skal løse andre sportslige og økonomiske floker som følge av ligastansen. Det er foreløpig ikke bestemt hva som skjer med den belgiske cupfinalen mellom Brugge og Antwerpen, som skulle vært spilt 22. mars.

Arbeidsgruppen skal også vurdere hva som gjøres med nedrykk og fordeling av europacupplasser. Flere belgiske medier hevder at ingen rykker ned, og at serien utvides med to opprykkslag neste sesong, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Inntil videre ligger Waasland-Beveren utsatt til på sisteplass i ligaen.

Beslutningen om å stoppe fotballen i Belgia kan være den første i en lang rekke slike avgjørelser i Fotball-Europa. Per dags dato er alle europeiske ligaer utenom den hviterussiske stanset inntil videre.

(©NTB)