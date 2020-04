Første koronasmittede spiller i MLS på laget til nordmannen Glesnes

NTB Sport

Spilleren er ikke navngitt og føler seg etter forholdene bra. Det kunngjorde laget onsdag kveld amerikansk tid.

Jakob Glesnes ble klar for klubben i slutten av januar og gjorde seg umiddelbart bemerket med et drømmemål i den andre serierunden med et frispark fra 40 meter.

Spilleren i klubben til Glesnes er den første i ligaen til å teste positivt på koronaviruset. Spilleren er nå i isolasjon, ifølge en pressemelding fra laget.

MLS ble suspendert for all spill etter den andre runden 9. mars.

Både spillere i NFL og NBA har testet positivt på koronaviruset. Basketballstjernen Kevin Durant er en av disse. Ingen i den amerikanske fotballigaen NFL har testet positivt.

