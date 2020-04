Uefa utsetter samtlige landskamper, ingen nye datoer for mesterliga og europaliga

NTB Sport

Onsdag ble det holdt en telefonkonferanse der alle de 55 medlemslandene i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) deltok. Der ble veien videre for europeisk fotball diskutert.

Situasjonen rundt viruspandemien gjør samtidig usikkerheten stor.

I etterkant av konferansen opplyste Uefa-ledelsen at samtlige landskamper som inntil nå har vært terminfestet i juni, er utsatt. Det innbefatter også EM-omspillskampene i nasjonsligaen.

Det er heller ikke besluttet når kampene som gjenstår i mesterligaen og europaligaen skal spilles. I onsdagens uttalelse heter det at alle andre kamper i turneringer i Uefa-regi er utsatt «inntil ny beskjed foreligger».

ZDF: Landskamper til høsten

Det opplyses også at prosesser rundt registrering av spillere til ulike turneringer er satt i bero, og klart er det også at en rekke mesterskap på aldersbestemt nivå enten er utsatt eller avlyst som følge av viruspandemien.

Den tyske TV-kanalen ZDF hevder å kjenne til at det vil bli spilt mesterliga og europaliga for inneværende sesong i juli og august. De kampene skal trolig spilles for tomme tribuner.

Videre skal det ifølge kanalen være lagt opp til en landslagsperiode til høsten, uklart når, der hvert lag skal kunne spille tre kamper i slengen.

Det er i denne perioden at Norge og Serbia trolig møtes.

På vent

Kampen skulle opprinnelig vært avviklet 26. mars, men koronavirus-pandemien stoppet det. Først ble den planlagt spilt for tomme tribuner, men Uefa måtte til slutt utsette oppgjøret.

Vinneren møter enten Skottland eller Israel. Blir det Norge, går også den «finalekampen» i Oslo.

Dersom Norge sikrer seg EM-plass, i så fall for første gang siden 2000, venter kamper mot England (London), Kroatia (Glasgow) og Tsjekkia (Glasgow) i gruppespillet i juni neste år.

De to beste fra hver pulje og fire av seks treere, kvalifiserer seg for cupspillets åttedelsfinale.

Mesterskapet skal spilles i tolv byer spredt over hele Europa. EM ble utsatt ett år på grunn av det globale virusangrepet.

