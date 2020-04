Hviterussiske fans boikotter fotballkamper

NTB Sport

I Hviterussland ruller toppfotballen videre selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Så langt har kampene også gått for mer eller mindre fulle tribuner, men det kan brått endres nå.

Supporterklubbene til Sjakhtjor Soligorsk og Neman Grodno uttaler nemlig at de vil boikotte kamper «fram til den epidemiologiske situasjonen tillater oss å returnere til tribunen».

Sjakhtjor Soligorsk-fansen oppfordrer også det nasjonale fotballforbundet om å vise mot og stanse ligaspillet, slik resten av verden har gjort.

Neman Grodno-supporterne har tidligere uttalt at de ikke vil dra på kamper, og at de har oppfordret andre lags supportere til å gjøre det samme.

Spiller videre

Den hviterussiske eliteserien ble sparket i gang for to uker siden. Sist helg ble det delt ut håndsprit til tilskuerne, og det ble målt temperatur på enkelte. Men få hadde på seg ansiktsmasker under kampene, skriver nyhetsbyrået AP.

Landets president Aleksandr Lukasjenko har støttet beslutningen om å fortsette med fotball- og ishockeykamper. Også fotballpresident Vladimir Bazanov gjør det tydelig at planen er å spille videre.

– Hvorfor skulle vi ikke spille? Har vi unntakstilstand i landet? Dette er ikke en alvorlig situasjon, og derfor starter vi sesongen som vanlig, sa Bazanov.

TV-suksess

Som et resultat av at all annen fotball i Europa er stansen inntil videre, har den hviterussiske serien hatt stor suksess på TV-markedet. I helgen rapporterte nyhetsbyrået Reuters at TV-rettighetene til ligaen er solgt til ti forskjellige land, blant dem Russland, Israel og India.

– Det er en situasjon vi aldri har opplevd før, sa talsmann Aleksandr Alejnik i det hviterussiske fotballforbundet.

Mandag ble det første dødsfallet som følge av koronaviruset registrert i Hviterussland. Da var det påvist 152 smittetilfeller i landet.

(©NTB)