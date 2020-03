Tettey legger opp neste sommer

NTB Sport

Det avslører Tettey i et intervju med Dagbladet.

– I 2021 er det slutt. Da er jeg for gammel. Kroppen min tåler det ikke, sier trønderen som har spilt utenlands i over ti år.

Tettey utelukker med andre ord en retur til norsk fotball. Han kjenner på kroppen at det nærmer seg karrierestopp.

– Jeg får ikke trene på kunstgress, det ene kneet må passes på ekstremt godt og det krever dessuten mye å være gammel og spille med det. Det ville ikke vært bra (å fortsette etter 2021).

Tettey spilte 34 kamper for Norge før han ga seg med landslagsfotball for tre år siden. Han forlenget kontrakten med Norwich med ett år så sent som i februar.

