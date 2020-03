Solbakken & co. går ned 20 prosent i lønn

NTB Sport

Blant dem som rammes er FCKs norske hovedtrener Ståle Solbakken. Foreløpig gjelder lønnskuttet for de nærmeste to månedene. Tiltaket innføres for å minske de økonomiske skadene som koronaviruset har skapt.

Dansk fotball er som det meste av fotballen i Europa satt på vent på grunn av tiltakene for å hindre koronavirusets spredning. FCK er den første klubben i Danmark tar dette skrittet som følge av virusutbruddet.

– Det er vårt bidrag til å hjelpe best mulig og sende et signal om at vi er i samme båt. Vi skal alle hjelpe klubben best mulig, sier Solbakken og teknisk direktør Johan Lange i en felles uttalelse.

Avgjørelsen er tatt i samråd med klubbens hovedaksjonær og styreformann Bo Rygaard, skriver FCK på sitt nettsted.

– Vi setter stor pris på at spillerne og den sportslige ledelsen i klubben har tatt dette skrittet for å gi klubben bedre og mer bærekraftige forutsetninger i en vanskelig periode. Det viser at vi står sammen om å komme helskinnet gjennom en kritisk situasjon. Vi kommer til å stå sterkere når dette er over, sier Rygaard.

