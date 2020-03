Norske fotballklubber får ekstra overgangsvindu

NTB Sport

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, bekrefter overfor VG at det dermed blir tre overgangsvinduer i 2020-sesongen.

Normalt sett er det kun to, ett i forkant av sesongen og ett i sommerpausen.

I inneværende sesong vil det første overgangsvinduet stenge som planlagt natt til onsdag 1. april. Deretter blir det to nye uker med mulighet for kjøp og salg av spillere i forkant av seriestarten. Når den blir, hefter det samtidig usikkerhet rundt.

Usikkerhet rundt serieåpning

Norges Fotballforbund planlegger i øyeblikket for oppstart helgen 23. og 24. mai. Forutsetningen er at helsemyndighetene da har lettet på restriksjonene som i øyeblikket foreligger som følge av virussituasjonen.

Generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt er tydelig på at man holder alle muligheter åpne.

– Vi er avhengig av å sette datoer framover for å ha en planleggingshorisont, og det var det vi gjorde da datoen ble flyttet fra den første til den tredje helgen i mai. Vi må samtidig være åpne for nye scenarioer, og det er ikke sånn at vi vil tvinge fram noe seriespill eller aktivitet før det er mulig i et folkehelseperspektiv, sier han til NTB.

Dersom seriestarten blir 23. og 24. mai, vil sesongens andre overgangsvindu åpnes 9. mai. Det gir klubbene nye to uker til å forsterke spillerstallen.

Datoene ikke klare

Det tredje overgangsvinduet, som normalt er lagt til sommerferien, blir kortet ned fra fire to uker.

– Vi kommer tilbake med eksakte datoer når det er klart, sier konkurransedirektør Fisketjønn til VG.

Det internasjonale fotballforbundet åpner for at spillerkjøp kan registreres innenfor en totalt periode på 16 uker gjennom et år. Fotballforbundene i de ulike landene har handlingsrom med hensyn til å fordele disse ukene på ulike perioder.

(©NTB)