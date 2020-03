Mot løsning for Rajas krisepakke for idretten

NTB Sport

Kulturminister Abid Raja (V) lanserte sin krisepakke verdt 600 millioner kroner til idretten 18. mars. Kultursektoren ble tilgodesett med 300 millioner i pakken som skulle sikre kompensasjonsordninger i kjølvannet av koronaviruset.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Pengene bevilges av Stortinget og var en del av krisepakken som ble lagt fram tirsdag.

Snart

Kulturdepartementet har hatt en høringsrunde og jobber med å få ferdigstilt forskriftene som kreves for å få satt i gang søkerprosessen.

– Jeg tør ikke å si noe sikkert, men håper at vi har det klart i løpet av uka, sier Lars Audun Granly til NTB.

Granly er ekspedisjonssjef og leder for avdeling for sivilsamfunn og idrett i Kulturdepartementet.

Han forteller at det vil bli satt en søknadsfrist når det formelle er på plass.

– Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal organisere søkerprosessen og utdeling av pengene. Når de kan være på bok hos søkerne, er det for tidlig å si noe om, sier Granly.

Flere pakker?

Denne første kompensasjonsordningen gjelder for tidsrommet 5. mars og ut april. Kulturminister Raja utelukker ikke at det kan komme flere tiltakspakker.

– Det aller viktigste er at regjeringen kommer med penger. I tillegg til pengene er det et godt signal at idretten blir sett og at tiltakene kom raskt på plass, sier skipresident Erik Røste til NTB.

