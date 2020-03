Fifa forbereder krisepakke til fotballen

NTB Sport

Fifa har økonomiske reserver på om lag 30 milliarder kroner og jobber nå med en måte å bruke noe av dette på støtte til forbund, ligaer, klubber og deres ansatte i en vanskelig situasjon.

Ringvirkningene av tiltakene mot covid-19-sykdommen rammer både store og små. Spillere i store klubber som Barcelona og Juventus må tåle lønnskutt, mens utallige spillere i mindre klubber er blitt permittert.

Den slovakiske toppklubben Zilina er den første betydelige klubb som har havnet i skifteretten som følge av pandemien, og 17 av klubbens høyest gasjerte spillere er nå klubbløse. Mange nasjonale fotballforbund har måttet ty til omfattende permitteringer.

Krisefond

Allerede for flere uker siden sa Fifa-president Gianni Infantino at man vurderte å opprette et «krisefond» for å avhjelpe situasjonen. Forbundet melder at man ikke er langt unna å kunne gå ut med konkrete tiltak.

– Fifa er i en solid økonomisk situasjon, og det er vår plikt å gjøre vårt ytterste å hjelpe folk innen fotballen i en vanskelig situasjon, sier Det internasjonale fotballforbundet i en uttalelse til nyhetsbyrået AP tirsdag.

– Vi jobber med muligheter til å yte assistanse til fotballsamfunnet verden rundt, etter å først å ha utarbeidet en omfattende vurdering av pandemiens økonomiske virkning på fotballen.

Snart klart

Fifa samarbeider med de seks kontinentale forbundene (blant dem det europeiske fotballforbundet Uefa) for å gi fotballindustrien en «livline», og det varsles en erklæring om dette i nær framtid.

– Fotballsamfunnet over hele verden opplever i større eller mindre grad alvorlige økonomiske problemer på grunn av virusutbruddet. Dette truer med å hindre våre medlemsforbund, ligaer og klubber i å finansiere og drive fotballaktivitet på alle nivåer, skriver Fifa, som heller ikke har glemt enkeltindividene.

– I mange deler av verden vil et betydelig antall personer involvert i fotballen, deriblant både mannlige og kvinnelige spillere, havne i en ekstremt vanskelig økonomisk situasjon, står det.

Hvilken form støtten vil få, og hvordan den skal distribueres, er ennå ikke kommunisert.

(©NTB)