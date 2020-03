50 klubber med permitteringer: Stor pågang fra usikre utøvere

NTB Sport

Økonomien i norsk topp- og breddeidrett er under et voldsomt press. Enkeltutøvere kommer til å havne i vanskelige situasjoner i tiden som kommer.

Niso er et landsomfattende fagforbund for utøvere i fotball, ishockey og håndball. Det er også medlemmer fra andre idretter.

Niso-sekretariatet opplever stor pågang om dagen. – Vi har etablert gode rutiner. Vi samler alt juridisk hos advokaten vår. Så prøver vi andre å ta unna så mye som mulig, sier Walltin til NTB.

– Når all idrett er stengt ned, får det konsekvenser for klubber og enkeltutøvere med permitteringer og usikkerhet og spørsmål rundt det. De siste tallene fra advokaten vår viste at det var cirka 50 klubber i fotball, ishockey og håndball som hadde permittert spillere.

Tøff tid

– Situasjonen er jo relativt fersk, men vi skjønner jo hva konsekvensene av dette kan bli etter hvert. Krisepakken for de 20 første dagene kompenserer ganske mye for dem som har grunnlag for dagpenger. Så har vi sterkt oppfordret partene (klubber og særforbund) sentralt om å ta hensyn til dem som ikke har krav på dagpenger. Det virker som det er rimelig bra etterlevd.

– Vi vil adressere det der det ikke er på plass fordi man ikke kan sette noen på gata og tjene kroner null, sier Walltin til NTB.

På kroppen

Han forteller om utøvere som ber om råd i en vanskelig periode.

– Dette er en helt spesiell situasjon og en nasjonal dugnad der idrett i den store sammenhengen blir ganske liten. Samtidig dreier det seg om folks arbeidsplasser også i idretten. Man merker det på kroppen når regninger skal betales, og vi må finne løsninger. Vi har også ganske mange unge medlemmer som trenger noen å snakke med, sier Walltin.

All håndball og ishockey er avlyst sesongen ut. I fotballen vil det trolig ikke spilles kamper før tidligst et stykke ut i mai.

– Jeg kan ikke huske noen situasjon fra tidligere der utøvere ikke får trene. Det er jo lagt ned forbud fra myndighetenes side, men foreløpig virker det som det er stor forståelse fra utøvernes side rundt, sier Walltin.

