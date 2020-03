Uefa diskuterer veien videre med forbundsledere

NTB Sport

Generalsekretærene i de 55 nasjonale forbundene tilknyttet Uefa er invitert til konferansen, og på dagsorden står blant annet avvikling av gjenstående kamper i europacupturneringene og landslagsturneringer.

Det siste gjelder blant annet Norges deltakelse i nasjonsligaomspillet om EM-plass, der semifinalen mot Serbia provisorisk er flyttet til juni.

Uefa nedsatte to arbeidsgrupper da koronakrisen førte til at all fotball ble satt på vent, og på onsdagens møte skal det orienteres om gruppenes arbeid. Så skal mulig omberamming av kamper diskuteres.

På møtet skal man også ta opp spillerkontrakter og overgangsspørsmål.

(©NTB)