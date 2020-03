Formel 1-sjef ville la førerne koronasmittes med vilje

NTB Sport

I et intervju med den østerrikske TV-kanalen ORF sier 76-åringen at han mente dette ville være et ideelt tidspunkt å gjøre seg ferdig med sykdommen på.

– De er sterke, unge menn med god helse. Om de blir smittet nå, så er de ferdige med det før sesongen starter, sier Marko i intervjuet, som er gjengitt av BBC.

Resten av teamledelsen satte seg imot ideen, som ble droppet.

– La oss si det slik: Det falt ikke i god jord, sier Marko, som fortsatt mener at ideen var god.

– Vi har fire formel 1-førere og åtte-ti unge talenter, og ideen var at vi skulle samle dem i en treningsleir for å fylle dødtiden med mentale og fysiske øvelser, sier han og mener det ville være gunstig å gjøre seg ferdig med covid-19-sykdom under den leiren.

Unormal sesong

Max Verstappen og Alexander Albon er førere for Red Bull, mens Pierre Gasly og Daniil Kvjat kjører for «B-laget» Alpha Tauri (tidligere Toro Rosso).

Sesongens åtte første formel 1-løp er avlyst eller utsatt på grunn av viruspandemien, og løpene i Canada, Frankrike, Østerrike og Storbritannia i juni og juli er alle i fare. Ingen vet når sesongen starter.

Formel 1-sjef Chase Carey har sagt at han prøver å snekre en terminliste med 15 til 18 løp i stedet for de opprinnelig oppsatte 22. Han har åpnet for å la sesongen løpe helt til januar for å få kjørt så mange løp som mulig.

Tror han var smittet selv

– En sesong med 15 til 18 løp blir veldig tøff med så sen start som vi får i år. Da blir det ikke rom for treningspauser i sesongen, så vi vil bruke tiden før vi starter, sier Marko.

Teamsjefen sier at han tror han selv hadde covid-19 i februar, men at han ikke kan være sikker fordi han ikke ble testet.

– Jeg trodde det bare var en kraftig forkjølelse, men jeg hadde alle symptomene som forbindes med covid-19, sier han.

