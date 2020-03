Tottenham lar stjerneduo reise hjem

NTB Sport

I en pressemelding skriver Spurs at Son har fløyet tilbake til Sør-Korea av personlige årsaker, mens nederlenderen Bergwijn har reist hjem i påvente av at han skal bli far.

Son har vært ute med en albueskade siden februar, mens Bergwijn pådro seg en ankelskade i mars. Premier League-fotballen er inntil videre utsatt til 30. april som følge av koronavirussituasjonen.

– Begge spillerne vil fortsette sine individuelle rehabiliterings- og treningsprogrammer mens de er borte, skriver Tottenham.

