NHL vurderer å forlenge sesongen til august

NTB Sport

Lørdag opplyser den nordamerikanske hockeyligaen at den fortsatt ikke har gitt opp å fullføre grunnspillet og deretter spille sluttspillet i planlagt format.

NHL-sesongen ble midlertidig stanset 12. mars som følge av koronavirusutbruddet.

– Med tiden har vi innsett at vi kanskje har et større vindu enn vi trodde i sommermånedene, og vi må fullføre ting for å være klare for en full sesong fra høsten, sier ligaens visedirektør Bill Daly til NHL.com.

En årsak til at sesongen kan forlenges er utsettelsen av sommer-OL i Tokyo, som har åpnet opp for sendeflater på TV i juli og august. NHL har bedt klubbene om å sørge for å ha stadionkapasitet ut august.

– Ville elsket det

– Jeg vil si at det stadig er vårt håp, om ikke vårt mål, at det spilles hockey før den tid, sier Daly.

– Avhengig av hvordan ting utvikler seg ville vil elsket å spille hockey en gang i løpet av våren. Om vi da må gå litt inn i sommeren, er det et problem vi ville elsket å ha. Men jeg tror ikke vi vet nok om hvordan dette utvikler seg til å vite hva som er mulig på nåværende tidspunkt, legger han til.

Lagene i NHL har mellom 11 og 14 kamper igjen å spille i grunnserien. Zuccarellos lag Minnesota Wild er blant dem som kjemper en meget tett kamp for å komme til det gjeve sluttspillet om Stanley Cup-trofeet.

Normalt fullføres NHL-sluttspillet tidlig i juni. Neste sesong starter først i oktober.

(©NTB)