Tre nye Diamond League-stevner utsatt, Bislett kan bli neste

Det fremgår av en pressemelding som ble sendt ut fredag.

Fra før er sesongens tre første stevner, som skulle vært arrangert i Qatar og Kina, utsatt som følge av det verdensomspennende virusutbruddet.

Diamond League-ledelsen opplyser videre at en alternativ terminliste kommer til å bli offentliggjort når tiden er inne for det.

Det utsatte stevnet i Stockholm skulle vært avviklet 24. mai, mens friidrettseliten etter planen skulle konkurrert i Napoli 28. mai og Rabat 31. mai.

Hva med Bislett?

Avgjørelsen om å utsette de tre nevnte arrangementene opplyses å være tatt i tett samarbeid med alle berørte parter. Utøvernes sikkerhet og helse i kombinasjon med de omfattende reiserestriksjonene som er innført over store deler av Europa gjør det umulig å avvikle stevnene som planlagt.

Årets utgave av Bislett Games går torsdag 11. juni. Det hefter naturlig nok usikkerhet rundt om det tradisjonsrike stevnet også må utsettes.

– Vi jobber som om arrangementet skal gå 11. juni. Noe annet kan vi ikke gjøre. Utøverkontrakter har vi samtidig bremset, slik at vi ikke pådrar oss kostnader eller forpliktelser i denne usikre perioden, sa Bislett-sjef Steinar Hoen til NTB i forrige uke.

Den tidligere høydestjernen pekte samtidig på at friidretten er i den svært heldige situasjon at eventuelle utsatte arrangementer kan flyttes til høsten – all den tid det også da finnes arrangørsteder med sommerlige temperaturer.

Forskjøvet sesong?

Hoen, som sitter i Diamond League-styret, åpnet også for et sensommerlig Bislett Games.

– Bislett Games kan som et scenario utsettes til begynnelsen av juli før OL (gitt at det går som planlagt), eller i slutten av august. Det er i teorien faktisk mulig å utsette helt til slutten av september, sa han.

Siden den gang er Tokyo-OL utsatt. Det frigir også mer tid på kalenderen for friidrettsfolket, forutsatt at viruspandemien kommer under kontroll.

EM i friidrett i Paris er planlagt i slutten av august. Denne uken opplyste Det europeiske friidrettsforbundet at arrangøren øyeblikkelig er bedt om å vurdere alle alternativer rundt gjennomføringen. Også utsettelse.

