Tyrkisk raseri mot IOC etter at boksere ble koronasmittet

Kvalifiseringsturneringen ble 16. mars avbrutt etter tre dager. Mange hadde da reagert på at det var en av få idrettskonkurranser som på det tidspunkt pågikk tross spredningen av koronaviruset.

– Mens hele verden traff ekstreme tiltak for å håndtere viruset, er det for meg uforståelig at IOC og britiske myndigheter tillot turneringen å starte selv om mange av oss uttrykte skepsis og nesten alle andre idretter hadde stoppet opp, sa Eyüp Gözgec til Guardian.

– Det var uansvarlig, og som et resultat er tre medlemmer av vår tropp nå smittet.

IOC har bestemt at Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) ikke skal ha befatning med OL-kvalifisering og selve OL-turneringen, og kvalifiseringen ble arrangert av en arbeidsgruppe nedsatt av den internasjonale OL-komiteen.

– Smittetilfellene er det katastrofale resultat av IOCs arbeidsgruppes uansvarlighet, og vi vil spørre hvorfor kvalifiseringen ikke ble avlyst før den startet, skriver Gözgec, som også er visepresident i Det europeiske bokseforbundet (EUBC) i et brev til IOC som refereres av nettstedet Insidethegames.

– Prisen for å ekskludere AIBA og EUBC viser seg å være høy.

AIBA holdes utenfor på grunn av skandaler knyttet til økonomi, dømming og doping.

I tillegg til de tre tyrkerne har en kroatisk bokser testet positivt på viruset etter den avbrutte turneringen i London, men arrangøren og IOC stiller seg i en uttalelse tvilende til om de ble smittet der.

Norge hadde to deltakere i turneringen. Madeleine Angelsen tapte sin første kamp, mens Gedminas Mindaugas tok seg videre til åttedelsfinale samme dag som turneringen ble avbrutt.

Mens det meste av idretten i Europa stoppet opp før turneringen i London startet, spilte man for øvrig fotball, basketball og volleyball i Tyrkia helt til 19. mars.

