Ser på alle alternativer rundt friidretts-EM

Tokyo-OL og fotball-EM er allerede utsatt, og på kort sikt er idrettskalenderen noe nær tømt for arrangementer.

I Det europeiske friidrettsforbundet jobbes det nå med å se på hvilke konsekvenser det verdensomspennende virusutbruddet kan eller vil få for sommerens friidretts-EM i Paris.

Mesterskapet, der Karsten Warholm blant annet skal forsvare sitt gull på 400 meter hekk fra Berlin-EM for to år siden, skal etter planen avvikles fra 25. til 30. august.

Foreløpig foreligger det ingen endringer på den planen, men det kan naturlig nok komme. Styret i Det europeiske friidrettsforbundet har nå anmodet arrangørene i Paris om å gjennomføre «en øyeblikkelig og detaljert mulighetsstudie rundt arrangementet».

Frankrike hardt rammet

Vedtaket om raskt å få kartlagt alle mulige scenarioer for EM-gjennomføringen, også utsettelse, ble fattet under en to dager lang telefonkonferanse i det europeiske forbundet denne uken.

Der ble også friidrettstoppene informert om at EM-arrangørens arbeid i betydelig grad har blitt berørt av tiltakene franske myndigheter har iverksatt den siste tiden i kampen mot viruspandemien. Tilnærmet portforbud har vært innført de siste ukene.

Mer enn 25.000 franskmenn er så langt smittet av viruset, og over 1.300 har mistet livet.

Tross restriksjonene som er innført opplyser Det europeiske friidrettsforbundet at EM-forberedelsene i den franske hovedstaden fortsetter fullt ut etter planen og er i rute.

– Det er åpenbart at vi for tiden lever i spesielle tider som krever at vi må være fleksible, ha et åpent sinn og være realistiske. Fremfor alt må helsen og sikkerheten til utøvere, ledere, fans, frivillige, ansatte og alle som er involvert i europeisk friidrett ha vår aller høyeste prioritet, sier visepresident Dobromir Karamarinov.

U18-EM utsatt

Karamarinov ledet denne ukens videokonferanse i fraværet til norske Svein Arne Hansen. Den europeiske friidrettspresidenten ble nylig rammet av et hjerneslag.

Den greske hekkeløperen Periklis Iakovakis, som er leder av utøverkomiteen i europeiske friidrett, håper sommerens EM kan gå som planlagt.

– Å ha et lys i enden av tunnelen i form av at Paris 2020 fremdeles kan arrangeres, er noe positivt i disse ekstremt tøffe tider, sier han.

Toppene i Det europeiske friidrettsforbundet, som møtes neste gang 7. og 8. mai, har samtidig besluttet at sommerens U18-EM ikke kommer til å bli avholdt i 2020. Informasjon rundt omberamming av mesterskapet er varslet å komme på et senere tidspunkt.

U18-EM skulle vært arrangert i italienske Rieti fra 16. til 19. juli. Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av viruspandemien.

