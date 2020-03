NTB Sport

– Det er synd for spillerne og sjakktilhengerne at det ble avbrutt, men uansett hva dette fører til så er ikke jeg et offer, sa han til chess24.

– Hvis jeg får spille VM-kamp (i år) så blir det morsomt og interessant. Om jeg i stedet får sitte på tittelen litt lenger så kan jeg ikke klage.

De åtte kandidatene til å bli hans neste VM-utfordrer kom bare halvveis i kvalifiseringsturneringen i Jekaterinburg før den ble avbrutt. Ellers ville spillerne risikert å bli sittende fast i Russland etter at myndighetene vedtok internasjonalt flyforbud fra fredag.

– Om det skulle utsettes så var det nå, av åpenbare grunner, for dette var siste gang i overskuelig framtid at man kunne få spillerne ut, sa Carlsen.

– Jeg føler at det hadde en verdi å gjennomføre sju runder. Vi prøvde iallfall, og det er bedre enn ingenting.

Jan Nepomnjasjtsjij og Maxime Vachier-Lagrave var i delt ledelse da turneringen ble avbrutt. Det er uklart når den kan fullføres og om Carlsen får spille VM-kamp i år. Men det bekymrer ham altså ikke.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har gjort det klart at de sju avviklede rundene er gyldige og at turneringen skal spilles ferdig på et senere tidspunkt.

