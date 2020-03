Frivillig lønnskutt for Ryerson i Union Berlin

NTB Sport

Onsdag opplyste spillerne i bundesligaklubben at de gir avkall på deler av lønnen for å hjelpe egen arbeidsgiver med å ri av den økonomiske stormen viruset har resultert i.

Kollegene i en rekke andre tyske toppserieklubber har gjort det samme, blant dem Bayern München, Borussia Dortmund og Borussia Mönchengladbach.

I Union Berlin har klubbledelsen og øvrige ansatte signert midlertidige arbeidsavtaler som også resulterer i lønnskutt, heter det i en uttalelse.

– Trenerne, støtteapparatet og spillerne har jobbet hardt de siste månedene for å redde plassen i Bundesliga. Nå gir de avkall på mye penger for at vi skal komme oss gjennom denne krisen, sier klubbpresident Dirk Zingler.

Koronaviruset har så langt krevd rundt 150 menneskeliv i Tyskland.

