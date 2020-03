Chelsea-stjerne tilbakeviser påstand om at han er ferdig i klubben

NTB Sport

Spanjolens kontrakt med Chelsea strekker seg ut mai, og han er dermed blant flere Premier League-spillere som ikke vet hvor de spiller fotball i neste sesong.

Det er imidlertid ikke riktig at Pedro forsvinner fra Chelsea når kontrakten hans utløper, hevder hovedpersonen selv. En misforståelse skal ha ført til at han ble sitert på at han «terminerer» kontrakten med London-klubben.

– Som mange vet, går kontrakten min ut i mai. Men jeg har fortsatt ikke snakket med klubben om hvorvidt den skal forlenges eller ikke, sier han til Chelseas nettsted.

Pedro ble klar over oppslagene i Spania da Chelsea-supportere begynte å takke ham for innsatsen i sosiale medier.

– Jeg har sett mange meldinger fra Chelsea-fans som sier «farvel» og takker meg for tiden jeg har tilbrakt her. Det setter jeg pris på, men jeg vil bare si til fansen at min nåværende kontrakt nærmer seg utløp, men at jeg fortsatt må snakke med klubben, sier han og understreker at han ikke har inngått noen avtale med en annen klubb.

Pedro har spilt for Chelsea i snart fem år etter overgangen fra Barcelona. Han er en av tre Chelsea-stjerner som er i 30-årene og på utgående kontrakt. Også Olivier Giroud og Willian kan måtte finne seg en ny arbeidsgiver i løpet av sommeren.

(©NTB)