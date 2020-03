Vachier-Lagrave vant toppduellen, i delt ledelse i kandidatturneringen

NTB Sport

Onsdag vant Vachier-Lagrave over Jan Nepomnjasjtsjij i et parti mellom de to beste i sammendraget, og det betyr at de begge har 4,5 poeng når de åtte deltakerne har møtt hverandre en gang hver. De er ett poeng foran sine nærmeste rivaler.

Vachier-Lagrave skaffet seg ganske tidlig et overtak som vokste inntil det ifølge computeren sto til seier. Etter 47 trekk og snaut fire timer ved brettet ga Nepomnjasjtsjij opp.

29-årige Vachier-Lagrave kom med i kandidatturneringen som reserve da Teimur Radjabov trakk seg på grunn av frykt for koronaviruset. Så langt har han imponert.

– Jeg vet ikke om jeg har hatt flaks. Det viktige er å spille bra, og bortsett fra partiet mot Wang Hao har jeg spilt rimelig bra. Jeg er ganske fornøyd med min innsats så langt og håper å følge opp trenden slik at jeg kan fortsette denne reisen, sa Vachier-Lagrave i intervju med arrangøren.

De tre øvrige partiene onsdag endte med remis, og det betyr at fire spillere er ett poeng bak tetduoen. Ding Liren, en av forhåndsfavorittene, er i likhet med onsdagens motstander Kirill Aleksejenko to poeng bak teten.

– Mitt spill har vært veldig dårlig. Jeg spilte med høy risiko i dag, men fant ikke de rette trekkene. Jeg vet ikke om motgangen kommer til å slutte, men jeg håper det, sa Ding.

– Første halvdel har ikke vært bra. Trøsten er at det er sju partier igjen, sa Aleksejenko.

Vinneren av kandidatturneringen møter Magnus Carlsen i VM-duell i desember.

