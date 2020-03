NTB Sport

Etter planen skal turneringen i London starte 29. juni. Ledelsen for arrangementet møtes kommende uke.

Frykten for koronaviruset gjør at gressturneringen på All England Club kan bli den neste Grand Tour som må innstilles.

– Jeg kan forsikre alle om dette blir vurdert kontinuerlig. Det kan også være aktuelt å utsette, og det kan bli aktuelt å avlyse, heter det i en pressemelding fra arrangøren.

