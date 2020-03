KHL gir opp sesongen, sluttspillet avlyst

NTB Sport

Det melder ligaen onsdag på sitt nettsted. Dermed blir det ingen vinner av Gagarin-trofeet.

Ligaen regnes som den sterkeste i verden utenom nordamerikanske NHL. Man var kommet til kvartfinalene da koronaviruspandemien tvang fram pause på ubestemt tid.

Lagene fra Finland (Jokerit) og Kasakhstan (Barys) trakk seg fra videre spill. Dermed sto seks russiske klubber igjen. Ligaen vurderte å finne et alternativt sluttspillformat og prøve å kåre en mester ved hjelp av spill i juni og juli, men har nå skrinlagt planen.

Dermed er sesongen over for Avtomobilist Jekaterinburg, Bars Kazan, CSKA Moskva, Dinamo Moskva, Salavat Julajev og Sibir Novosibirsk.

– Det er uheldig at vi må avslutte sesongen før tiden, og det var ingen enkel avgjørelse. Jeg er sikker på at alle ønsket å se turneringen avsluttet, men helsen til spillere og andre involverte er mye viktigere, sier ligaens president Aleksej Morozov.

– Avgjørelsen kunne ikke utsettes, for de involverte har behov for en avklaring så de kan legge videre planer. Jeg håper at situasjonen ikke vil påvirke neste sesong.

(©NTB)