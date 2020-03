EHF med Champions League i august og september, Sagosen i mulig skvis

NTB Sport

Det skal heller ikke spilles kamper i EHF-regi i april og mai. Det ble klart på et styremøte onsdag.

Kvinnenes Final4-sluttspill i Champions League, som skulle gått i Budapest 9. og 10. mai, legges til samme by 5. og 6. september. Her er flere norske spillere aktuelle både i Györ og Esbjerg.

Herrenes sluttspill i samme turnering er flyttet fra 30. og 31. mai til 22. og 23. august. Dette spilles i Köln.

Flyttingen gjør at sannsynligheten er til stede for at Sagosen først spiller Paris St. Germain til sluttspillet og så må spille mot nettopp PSG for sin nye klubb Kiel i avslutningen av turneringen.

Sagosen bytter arbeidsgiver til sommeren. Både Kiel og PSG har gode sjanser til å være blant de fire klubbene i Final4.

EHF opplyser til NTB at Sagosen «i så fall vil være spilleberettiget for Kiel» i sluttspillet.

EHF-cupens Final4 for menn skal spilles 29. og 30. august i Berlin mot oppsatt 23. og 24. mai.

