Skjebnedag for OL: Abe og Bach i telefonmøte

NTB Sport

Møtet mellom Abe og Bach skal finne sted klokka 12.00 norsk tid, ifølge den japanske regjeringen.

Abe sa mandag for første gang at lekene ikke kan avholdes slik situasjonen er i dag.

– Om jeg blir spurt om OL kan avholdes i dette øyeblikk, må jeg si at verden ikke er i en situasjon som gjør det mulig, sa han i nasjonalforsamlingen.

Bach og IOC har gjort det klart at avlysning av lekene ikke er et alternativ, og mye tyder på at tirsdagens telefonkonferanse vil handle om alternativer ved en utsettelse av lekene.

Søndag sa Bach at en avgjørelse om hvorvidt lekene kan avvikles som planlagt vil bli tatt i løpet av fire uker.

Siden har en rekke nasjonale OL-komiteer tatt til orde for utsettelse av lekene, og flere har sagt at de ikke vil sende utøvere til Tokyo i sommer. Mandag anbefalte idrettspresident Berit Kjøll at Norge ikke deltar dersom lekene avvikles i sommer.

USA vil utsette

Mandag sluttet USAs OL-komité seg til de mange som etter hvert har bedt om at OL og Paralympics i Tokyo blir utsatt.

– Det er mer klart enn noen gang at veien mot utsettelse er den mest lovende, og vi oppfordrer IOC til å ta de nødvendige steg for å sikre at lekene kan gjennomføres under trygge og rettferdige forhold for alle deltakere, sa USOPC-president Susanne Lyons og -direktør Sarah Hirshland.

USAs OL-komité har gjennomført en undersøkelse blant sine utøvere og fant at 68 prosent av de 1780 som svarte mente at OL ikke kan gjennomføres med rettferdige konkurranser i sommer, som følge av de svært vanskelige treningsforholdene mange utøvere har som følge av koronaviruspandemien.

Nær 65 prosent svarte at deres egen trening er påvirket, og 25 prosent meldte at de ikke kan trene i det hele tatt, ettersom bassenger og treningssentre er stengt.

Nytt steg mot utsettelse

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo melder med henvisning til en ikke navngitt, men sentralt plassert kilde at Abe vil snakke med Bach om en mulig utsettelse av lekene i inntil ett år.

En endelig avgjørelse om utsettelse må fattes i fellesskap av IOC, byen Tokyo og Japans OL-komité. Det er de som signerte kontrakten om lekene i 2013. Ifølge Kyodo skal også leder i organisasjonskomiteen Yoshiro Mori, Tokyo-guvernør Yuriko Koike og OL-minister Seiko Hashimoto delta i samtalene.

Mandag sa Dick Pound, som har lengst fartstid av samtlige IOC-medlemmer, at det allerede er klart at OL blir utsatt, men at detaljene skal spikres i løpet av ukene som kommer.

OL skal etter planen avvikles i tiden 24. juli til 9. august, Paralympics i tiden 25. august til 8. september.

(©NTB)