OLs fakkelstafett uten fest og uten fakkel

Både TV-selskapet NHK og nyhetsbyrået Kyodo har fått tilgang til planene for stafetten, og det er ikke mye igjen av det som skulle være en folkefest.

OL-ilden skal brenne i en lykt plassert i et kjøretøy. Det skal følge den oppsatte ruten, men arrangøren håper at det blir langs nesten folketomme gater der de tilstedeværende gjennomfører sosial distanse i tråd med myndighetenes råd mot spredning av koronaviruset.

All festivitas som vanligvis omgir fakkelstafettene i oppkjøringen til olympiske leker er fjernet, og de aller fleste har skjønt at det bare er et tidsspørsmål før stafetten må avbrytes fordi vedtaket om å utsette lekene fattes.

Alternativet til å avbryte stafetten blir å holde den gående helt til sommeren 2021. Sannsynligvis er det da lekene vil bli arrangert.

OL-ilden ble i tråd med tradisjonen tent i Olympia i Hellas 12. mars. I et normalt år ville fakkelstafetten samlet store folkemengder og vært omgitt av festivitas. Så sent som lørdag møtte 55.000 mennesker opp for å se ilden i Sendai, tross myndighetenes oppfordring om å unngå store folkemengder.

Nå er det tatt grep.

– Jeg skulle ønske at fakkelbærerne iallfall fikk sitte med ilden i bilen, sier Akio Oguchi, en av de utvalgte fakkelbærerne, til Kyodo.

Ifølge nyhetsbyrået velger arrangøren å bytte ut «Fakkelstafett» med «Fakkelbesøk». Det er planlagt at ilden skal besøke alle deler av Japan.

