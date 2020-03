Japans statsminister ber IOC om å utsette Tokyo-OL ett år

NTB Sport

Japanske myndigheter meldte tirsdag at Abe og Bach skulle diskutere situasjonen i et telefonmøte med start 12.00 norsk tid. I dette møtet skal Abe ha bedt om utsettelse av lekene til sommeren 2021.

Nyhetsbyrået Reuters var først ute med nyheten om Abes forespørsel, men den japanske TV-kanalen NHK og nyhetsbyrået Kyodo har meldt om det samme.

NHK melder at Abe mener utsettelse er uunngåelig dersom fullverdige leker ikke kan gjennomføres i sommer på grunn av viruspandemien.

Ifølge nyhetsbyrået Kyodo skulle også leder i organisasjonskomiteen Yoshiro Mori, Tokyo-guvernør Yuriko Koike og OL-minister Seiko Hashimoto delta i samtalene.

Abe sa mandag for første gang at lekene ikke kan avholdes slik situasjonen er i dag.

– Om jeg blir spurt om OL kan avholdes i dette øyeblikk, må jeg si at verden ikke er i en situasjon som gjør det mulig, sa han i nasjonalforsamlingen.

Bach og IOC har gjort det klart at avlysning av lekene ikke er et alternativ, men etter lenge å ha tviholdt på at det var for tidlig å diskutere en mulig utsettelse av lekene sa Bach søndag at man nå vurderte situasjonen og at en avgjørelse ville bli tatt i løpet av fire uker.

Siden har en rekke nasjonale OL-komiteer sterkt tatt til orde for utsettelse av lekene, og flere har sagt at de ikke vil sende utøvere til Tokyo i sommer. Mandag anbefalte idrettspresident Berit Kjøll at Norge ikke deltar dersom lekene avvikles i sommer.

Mandag sluttet USAs OL-komité seg til de mange som etter hvert har bedt om at OL og Paralympics i Tokyo blir utsatt.

(©NTB)