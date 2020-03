IPC-president Parsons: – Absolutt riktig å utsette Paralympics

NTB Sport

– Å utsette Paralympics som følge av det globale covid-19-utbruddet var absolutt riktig avgjørelse. Menneskers helse og velferd må alltid være høyest prioritert, og det er ganske enkelt ikke mulig å arrangere idrettsstevner under denne pandemien, sier han i en pressemelding.

– Idrett er ikke det viktigste nå, for det er å berge menneskeliv. Det er essensielt at alt som kan gjøres blir gjort for å begrense sykdommens spredning.

Paralympics skulle avvikles i tiden 25. august til 6. september. I likhet med OL bestemmes det senere hvilke datoer som gjelder i 2021.

– Slik situasjonen i verden er, ville det ikke gitt mening å forfølge drømmen om Tokyo-leker i år. Utsettelse var det eneste logiske, synes Parsons.

– Nå kan alle i den paralympiske bevegelsen, deriblant alle utøverne, konsentrere seg om egen helse og om å komme trygt gjennom denne vanskelige tiden. Når Paralympics avvikles neste år, blir det en spektakulær global feiring av at menneskeheten kommer sammen igjen.

Chelsey Gotell, som er leder av IPCs utøverråd, gir også avgjørelsen sin tilslutning.

– Fra utøvernes ståsted var dette riktig avgjørelse for utøverne, lekene og den paralympiske bevegelsen. Vi er glade for at IOC og Japans statsminister kom til avgjørelsen så raskt, sier hun.

